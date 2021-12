A Ladispoli Concerto di Capodanno 2022 con gli Handel Ensamble

Ladispoli – L’Assessorato alla Cultura del Comune di Ladispoli ha il piacere di annunciare il prossimo Concerto di Capodanno, che si terrà presso la parrocchia Santa Maria del Rosario di via Duca degli Abruzzi, 190. Gli Handel Ensamble, con la partecipazione della soprano Carmen Petrocelli, si esibiranno nella chiesa principale di Ladispoli con un repertorio scelto apposta per l’occasione.

“Ringrazio gli artisti e don Alberto – ha commentato l’assessore alla cultura, Marco Milani – per la sua ospitalità e disponibilità. Sarà un concerto indimenticabile”. Appuntamento sabato 8 gennaio 2022, presso la parrocchia di Santa Maria del Rosario, ore 19.00.

