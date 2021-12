Ardea, Possidoni: “Un ringraziamento speciale alla Croce Rossa. Sempre in prima linea per le persone bisognose”

Ardea – “Un ringraziamento speciale da parte del Sindaco e da parte mia alla Croce Rossa Italiana- Comitato di Ardea per l’attenzione che dedicano alle persone bisognose ed il vostro continuo supporto nelle attività che l’Amministrazione organizza, soprattutto in questa fase di emergenza Covid ancora attiva”. Così, in una nota stampa, l’assessore Alessandro Possidoni.

“Da quando sono diventato Assessore, – spiega Possidoni – siete stati in prima linea e mi avete sempre aiutato a realizzare tante belle iniziative: i numerosi open-day vaccinali Covid e la giornata di prevenzione oncologica sono solo alcune delle iniziative che vi hanno visti impegnati a fianco della Asl e dell’Amministrazione”.

“Grazie mille – conclude – del vostro pensiero e sappiate che nei prossimi mesi collaboreremo ancora per portare ai nostri cittadini la cultura della prevenzione e del primo soccorso”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ardea clicca qui