Bonus spesa, a Civitavecchia approvate oltre 500 domande

Civitavecchia – “Sono state pubblicate martedì 21 dicembre, le graduatorie del bando sul “bonus spesa”, titolo che consente l’acquisto di generi alimentari di prima necessità”. È quanto comunicato dall’Assessore ai Servizi sociali, Cinzia Napoli.

“Anche quest’anno – spiega l’Assessore – abbiamo voluto sostenere le famiglie in difficoltà perché il Natale deve essere per tutti. Il titolo è spendibile negli esercizi commerciali aderenti, presenti nel Comune di Civitavecchia e pubblicati sul sito internet comunale”.

“A riprova della necessità di azionare strumenti del genere, Ricevute 663 domande di buoni spesa di cui 536 ammessi e 127 esclusi. A questi ultimi è stata inviata mail con le motivazioni. Ricordo infine che la società eroga le somme sulla tessera sanitaria entro tempi tecnici di almeno 48 ore”.

