Civitavecchia, rinviato per maltempo il Presepe vivente

Civitavecchia – La Pro Loco cittadina informa che per le sfavorevoli condizioni meteo, la rappresentazione del Presepe Vivente “Seguendo la Cometa” prevista per oggi presso il sito delle Terme Taurine, è rinviata al prossimo 6 gennaio.

Restano invariati gli orari degli spettacoli: 17,30 – 18,15 – 19 e l’obbligo del green pass. Per info e prenotazione 3383279798 anche WhatsApp

