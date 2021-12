Covid, morto Fred Sinastra ‘The Undertaker’: era tornato a casa dopo il ricovero

Un negazionista fino alla fine Fred Sinastra. Il campione di kick boxing è morto dopo aver contratto il Covid a fine novembre. Era stato costretto al ricovero dal suo allenatore.

Era conosciuto come The Undertaker ed era uno dei wrestler più popolari al mondo. Aveva minimizzato la situazione, facendosi dimettere dall’ospedale. E’ deceduto in casa, per i suoi gravi problemi respiratori. Belga e a 41 anni aveva raggiunto i più grandi traguardi sportivi nella sua disciplina. Sembra che nonostante le sue gravi condizioni di salute, avesse ugualmente firmato le dimissioni, tornando in famiglia. Aveva postato una foto sui social, in cui era attaccato al respiratore, affermando che i polmoni fossero gravemente compromessi, promettendo che sarebbe tornato sul ring più forte di prima, pur dovendo annullare un incontro in Francia, che sarebbe stato in programma il 4 dicembre.

La moglie ha scritto un lungo post di addio su Instagram al campione, affermando che il marito non sia morto per Covid. Dieci giorni dopo essere tornato a casa, avevo comunicato ai suoi tifosi: “Mi sto riprendendo tranquillamente a casa e sarò più forte che mai. La morte stessa non mi ha voluto e la terra tremerà ancora sotto i miei piedi”. il match che avrebbe dovuto svolgere sarebbe stato quello del 28 gennaio in Turchia.

Convinto di poter superare la sua battaglia, Sinatra si è spento in casa, lasciando nel dolore famiglia e tifosi.

(foto@Undertaker/Facebook)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport