Fiumicino, Demos: “In arrivo fondi a supporto delle colonie feline del territorio”

Fiumicino – “Abbiamo approvato il Bilancio 2022-2024 (leggi qui) che ha avuto come indirizzo principale quello di sostenere le fasce più deboli della nostra comunità, compresi i nostri amici a quattro zampe”. E’ quanto si legge in una nota a firma di Maurizio Ferreri, capogruppo di Demos in Consiglio comunale, che aggiunge: “Noi consideriamo da sempre gli animali domestici parte integrante delle famiglie ed è per questo motivo che abbiamo chiesto di inserire in Bilancio dei fondi dedicati all’acquisto di alimenti“.

“Esiste l’urgenza di supportare tutti quei volontari che, con tanti sacrifici personali, gestiscono da tempo le colonie feline e nello stesso tempo aiutare anche quelle famiglie che vivono un disagio economico e detengono, comunque, un animale in casa – prosegue -. Gli uffici preposti hanno pubblicato sull’Albo Pretorio un Avviso Pubblico. A partire dal 27 dicembre 2021, volontari e famiglie possono, tramite apposito modulo, partecipare al bando“.

“Gli alimenti saranno distribuiti tramite una graduatoria e fino a esaurimento scorte. Nel Bilancio sono stati anche inseriti fondi per una convenzione con veterinari dedicati a cure e microchippatura e sterilizzazioni di animali privati a rischio randagismo”, conclude Ferreri.

