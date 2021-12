Giubileo 2025, il Papa affida a mons. Fisichella l’organizzazione dell’Anno Santo

Città del Vaticano – Papa Francesco ha affidato al Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, il coordinamento, da parte della Santa Sede, della preparazione del Giubileo del 2025. In tal senso, nei giorni scorsi il Presidente del medesimo Consiglio, S.E. Mons. Rino Fisichella, ha incontrato i Superiori della Segreteria di Stato, dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica e della Segreteria per l’Economia. Lo fa sapere, in una nota, il Vaticano. Nelle scorse settimane, mons. Fisichella aveva incontrato il neosindaco di Roma, Roberto Gualtieri, proprio per discutere dell’organizzazione dell’Anno Santo (leggi qui).

(Il Faro online) Foto © Vatican Media – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Papa & Vaticano

ilfaroonline.it è su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Papa & Vaticano, clicca su questo link.

ilfaroonline.it è anche su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.