Inverno demografico, monito del Papa all’Italia: “Senza figli non c’è futuro”

Città del Vaticano – In Italia non si fanno più figli. Nell’anno della pandemia, infatti, il Bel Paese registra un nuovo record negativo di nascite, come testimonia il report dell’Istat (leggi qui). Una situazione che preoccupa anche il Santo Padre, che al termine dell’Angelus di questa domenica, in cui la Chiesa celebra la festa della Sacra Famiglia: “Parlando della famiglia, mi viene una preoccupazione, una preoccupazione vera, almeno qui in Italia: l’inverno demografico. Sembra che tanti hanno perso l’aspirazione di andare avanti con figli e tante coppie preferiscono rimanere senza o con un figlio soltanto. Pensate a questo, è una tragedia”.

E facendo riferimento all’inverno demografico che sta vivendo la Penisola, lancia un monito al Paese: “Facciamo tutti il possibile per riprendere una coscienza, per vincere questo inverno demografico che va contro le nostre famiglie contro la nostra patria, anche contro il nostro futuro”.

