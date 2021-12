“Letture ad alta voce” nella Biblioteca di Latina Scalo: prosegue la rassegna dedicata ai più piccoli

Latina – Prosegue anche durante le festività natalizie la rassegna “Letture ad alta voce” dedicata ai bambini e alle bambine tra i 6 e gli 11 anni che si svolge presso la sede di Latina Scalo della Biblioteca Comunale “Aldo Manuzio”, in Via del Murillo 1.

Gli appuntamenti sono curati dalle attrici e degli attori compagnia teatrale “Botteghe Invisibili” e il calendario è interamente consultabile al seguente link: http://bibliotecacomunaledilatina.eventbrite.com

Il progetto “Letture ad alta voce” è stato finanziato dalla Regione Lazio che ha riconosciuto alla biblioteca di aver raggiunto gli standard qualitativi e quantitativi stabiliti dalla Regione in OBR (Organizzazione bibliotecaria regionale). Tra questi, la presenza di personale con qualifica di “bibliotecario” e orari di apertura e spazi adeguati.

Il Comune di Latina ricorda che la sede di Latina Scalo è aperta il lunedì dalle 10.00 alle 13.50, il martedì e il giovedì dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 12.40 alle 18.30, il mercoledì dalle 12.40 alle 18.30, il venerdì dalle 8.30 alle 13.50.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Latina

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Latina, clicca su questo link.