Minturno, centrodestra unito per portare avanti il progetto politico

Minturno – Qualche sera fa, si sono riuniti a Marina di Minturno i membri delle tre liste civiche che, unitamente a Fratelli d’Italia, hanno sostenuto la candidatura di Pino D’Amici Sindaco durante le scorse elezioni amministrative. Presenti all’incontro, dunque, rappresentanti, ex candidati e sostenitori di Minturno Domani, Minturno Libera e Pino D’Amici Sindaco.

Un’occasione per scambiarsi gli auguri di Natale ma anche e soprattutto per discutere su come continuare a portare avanti il progetto intrapreso. Tra le iniziative approvate vi sono la decisione di nominare un coordinatore per ciascuna lista e, parallelamente, di creare un gruppo di lavoro che possa coordinare l’azione delle diverse civiche. Verranno poi assegnati dei ruoli di responsabilità all’interno di ciascuna lista grazie all’impegno dei partecipanti che vorranno mettere a disposizione le proprie specifiche competenze e professionalità.

Esprime soddisfazione Giuseppe D’Amici per “la partecipazione, la voglia di lavorare e l’entusiasmo”. Allo stesso tempo il consigliere di opposizione ci tiene a sottolineare come “l‘obiettivo finale non è quello di realizzare un fronte opposto al partito di Giorgia Meloni, bensì quello di creare una realtà parallela che operi come una costola del centrodestra e che cercherà di mantenere nel tempo il proprio aspetto civico”.

