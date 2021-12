Roma – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro hanno arrestato un 38enne delle Filippine, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Stava camminando in via delle Quattro Fontane, i Carabinieri hanno notato l’uomo che, alla loro vista, ha assunto un atteggiamento guardingo e agitato, cosa che li ha portati a fermarlo per una verifica.

Ad un primo accertamento, i Carabinieri non hanno riscontrato nulla di anomalo ma il persistere dello stato nervoso del 38enne ha convinto i Carabinieri ad ispezionare anche il pacchetto regalo che aveva al seguito. Infatti, occultate all’interno di una busta con decorazioni natalizie, i militari hanno rinvenuto 35 grammi di shaboo.

La droga è stata sequestrata unitamente alla somma contante di 90 euro, ritenuto provento di attività illecita, mentre l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

