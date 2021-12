Roma, mancata tracciabilità dei prodotti: macelleria e alimentari multati

Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante, con il supporto dei colleghi del Gruppo di Roma e del Nucleo Tutela Salute di Roma hanno eseguito approfondite verifiche nei quartieri Pigneto e San Lorenzo.

I Carabinieri hanno denunciato un 26enne del Pakistan, senza fissa dimora, sorpreso, in via Manin, a cedere una dose di hashish ad un giovane.

Eseguiti controlli anche in diverse attività commerciali, ad esito dei quali, i Carabinieri hanno sanzionato il titolare di una macelleria, 41enne del Bangladesh, per la mancata tracciabilità dei prodotti e per aver omesso di applicare correttamente i sistemi e le procedure relative ai controlli in materia di sicurezza alimentare. Elevata una multa per 3.500 euro e sequestrati 37 chili di carni, prive di informazioni riguardo la rintracciabilità.

Sanzionato, per 2mila euro, anche il titolare di un negozio di alimentari, 57enne del Bangladesh, per la mancata tracciabilità dei prodotti stoccati e per aver omesso di applicare correttamente i sistemi e le procedure relative ai controlli in materia di sicurezza alimentare.

I Carabinieri hanno sanzionato per 280 euro anche una persona sprovvista di mascherina, in violazione all’ordinanza regionale del 20 dicembre 2021.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

