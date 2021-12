Roma, nasce lo sportello di ascolto psicologico dedicato ai cittadini

Roma – E’ stata inaugurata a Roma lo scorso 21 dicembre la sede dello Sportello di ascolto psicologico rivolto ai cittadini. L’iniziativa, nata un anno fa da un’idea delle dott.sse Stefania Cacciani, psicologa e criminologa, e Sofia Moreira, psicologa, nonché presidente dell’associazione “Linea punto verde” Onlus, era stata presentata ufficialmente nel settembre 2021 in Campidoglio.

Lo sportello sito in via dei Quattro Cantoni 58, presso sede del coordinamento del Municipio I di Forza Italia, sarà operativo da gennaio, due volte a settimana, il giovedì e in un altro giorno ancora da definire. Rappresenterà un supporto concreto per tutti quei cittadini romani che vivono una situazione di disagio emotivo, di ansia, di depressione, e di stress dovuto alle conseguenze psicologiche legate al lockdown forzato e alle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19 ancora in corso. L’iniziativa si rivolge in particolar modo ai cittadini che non hanno le possibilità economiche per accedere ai servizi privati.

Hanno partecipato all’inaugurazione dello sportello, che si è svolta nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, numerosi cittadini romani, residenti del Municipio I di Roma e non solo. Tra gli ospiti anche il senatore Maurizio Gasparri, il consigliere regionale del Lazio Fabio Capolei, e la consigliera comunale di Nettuno Lucia De Zuani.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link.