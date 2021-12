Roma, rubano gioielli e soldi forzando la cassaforte di un appartamento: baby ladri in manette

Roma – I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato due minorenni, un 17enne e un 16enne romani, con l’accusa di furto in abitazione.

La sera del 23 dicembre, a seguito di una segnalazione giunta al 112, i Carabinieri sono intervenuti in via Nesazio dove hanno sorpreso i due giovani a bordo di una autovettura che tentavano di nascondersi al fine di eludere il controllo. Fermati e perquisiti, i minorenni sono stati trovati in possesso di gioielli in oro e mille euro in contanti risultati rubati qualche istante prima da una abitazione poco distante.

I Carabinieri hanno accertato che i due dopo essere entrati in casa hanno forzato una cassaforte portando via contanti e preziosi, poi recuperati e riconsegnati alla proprietaria.

Gli arrestati sono stati condotti presso la struttura carceraria minorile in via Virginia Agnelli, come disposto dall’Autorità Giudiziaria competente.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

