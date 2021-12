Santa Marinella, c’è il progetto definitivo per l’ampliamento del ponte di via Valdambrini

Santa Marinella – “Sono molto contento di poter anticipare che questo Comune ha già redatto un progetto definitivo per provvedere al necessario e quanto mai atteso progetto di ampliamento del ponte ferroviario di via Valdambrini“.

Ad annunciarlo è Pietro Tidei, sindaco di Santa Marinella, che spiega: “Si tratta di un’opera che i cittadini attendono da molto tempo e che si è ormai resa quanto mai urgente, ma c’è dell’altro, perché grazie alla nostra lungimiranza e al tempismo con il quale abbiamo fatto richiesta dei fondi del PNRR sarà forse possibile risolvere anche un altro annoso problema, fonte da sempre di gravissimi disagi alla circolazione. Sarà, infatti, realizzata una nuova strada che collegherà via Calabria con via delle Colonie: in questo modo sarà possibile decongestionare il traffico che soprattutto nelle ore di punta si fa davvero caotico”.

“In attesa di realizzare questo intervento, però, l’Amministrazione comunale, come annunciato nei giorni scorsi, sta seguitando a tener fede alle sue promesse, tant’è che sono iniziati nei tempi stabiliti le opere di asfaltatura di via delle Colonie, il cui tratto tra piazzale delle Colonie a via Verdun sarà ultimato in tempi brevi”.

“Mi permetto, pertanto, solo di fare una breve considerazione, invitando tutti i cittadini che credo seguitano a lamentarsi per la presenza delle macchine e delle ruspe che stanno asfaltando e riqualificando la viabilità cittadina a voler riflettere sull’importanza di questi interventi, che stanno permettendo di risolvere tutte le problematiche relative alla presenza di buche voragini o avvallamenti. Credo che il piccolo e brevissimo sacrificio da sopportare durante tali interventi possa essere ampiamente ripagato dalla possibilità finalmente di poter percorrere strade sempre più sicure”, conclude Tidei.

