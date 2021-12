Botti di Capodanno, Fondi Vera: “Il Sindaco emetta ordinanza per proibirne l’uso”

Fondi -“Decessi e ferimenti di persone di ogni età, in particolare adolescenti, sofferenza e pericoli per animali domestici, danni a cose e immobili, rischi per l’ambiente e la qualità dell’aria”.

Il gruppo di Fondi Vera elenca le ragioni che sono alla base della richiesta di un’ordinanza per dire no ai botti di Capodanno.

“Sono tante le ragioni che hanno spinto il nostro Movimento – scrive Fondi Vera in una nota – a suggerire al Consigliere Comunale Francesco Ciccone di presentare un’interrogazione al Sindaco nel corso dell’ultima seduta della massima assise.

Il fragore causato da petardi e botti, in particolare, provoca negli animali disorientamento, paura, reazioni incontrollate come la fuga. Sono migliaia ogni anno gli animali morti e dispersi a Capodanno. Sono dotati di un udito sensibilissimo e il rumore di un petardo può causare danni irreversibili. Ma è lo stress che generano ad avere un impatto notevole su ognuno di loro”.

Fondi Vera ha pertanto proposto al Sindaco di “emettere un’Ordinanza che proibisca l’utilizzo di botti e petardi dalle ore 20 del 30 Dicembre alle ore 24 del 1° Gennaio su tutto il territorio comunale. Come già abitualmente fanno molte Amministrazioni Comunali in tutta Italia, al fine di scongiurare avvenimenti che non rappresentano certo una fatalità inevitabile, anzi”.

