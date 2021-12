Contagi da Covid tra i dipendenti: chiusi gli uffici del Comune di Ladispoli

Ladispoli – “Si avvisa la cittadinanza che, a causa di alcuni casi di Covid riscontrati tra il personale, gli uffici comunali saranno chiusi al pubblico dal 28 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022. Gli uffici potranno essere contattati solo per via telematica”. Lo fa sapere, in una nota, l’Amministrazione comunale di Ladispoli.

