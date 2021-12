Festa grande ad Ardea: la signora Maria compie 100 anni

Ardea – Festa nella cittadina rutula di Ardea, dove la signora Maria ha appena compiuto 100 anni. Nata a Buonvicino, in Calabria, nel corso della sua vita ha lavorato come telegrafista. “Compiere cento anni vuol dire avere percorso un lungo cammino: significa essere ricchi di esperienze e ricordi da condividere con chi ti sta accanto, si tratta di un importante traguardo anagrafico che merita la giusta celebrazione”, le parole dell’assessore Possidoni, che in queste ore è andato a trovarla presso la casa per anziani Villarzilla, di cui è ospite, per porgerle gli auguri dell’Amministrazione comunale.

“Si tratta del terzo compleanno ‘centenario’ che abbiamo celebrato qui ad Ardea nell’ultimo anno. È un vero piacere festeggiare la longevità dei nostri concittadini per la ricchezza che rappresentano per la nostra comunità. Maria, dopo avermi recitato la ‘Poesia dei mesi’, ha accolto con gioia il saluto che ho portato a nome del Comune, un momento di condivisione che ci ha regalato belle emozioni – aggiunge Possidoni -. Ne ho approfittato anche per ringraziare tutto lo staff di Villarzilla, coordinato da Alfredo Scaglione, che quotidianamente si prende cura dei loro ospiti, sempre in maniera professionale e attenta. Dal Sindaco e dall’Amministrazione i migliori auguri a Maria per questi 100 anni di una vita piena e ricca di storia”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ardea clicca qui