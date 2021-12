Le azzurre al gigante di Leinz, Brignone: “Bella pista per fare bene”

Vigilia di pensieri e di grandi attese per lo sci alpino femminile. Va di scena il gigante (domani) di Leinz in Austria e poi lo slalom (dopodomani). Dopo i 5 primi posti conquistati prima di Natale, Sofia Goggia, con il Tricolore ritirato al Quirinale col cuore e con la voglia di ripetersi nel titolo olimpico a Pechino (leggi qui), riprende la sua personale Coppa del Mondo puntano alla cima della classifica ancora una volta: “Una bella pista per il gigante”. Dice l’azzurra come riportato dal sito ufficiale della Federazione Italiana Sport Invernali.

Sul podio di Courchevel è salita Marta Bassino (leggi qui) e vuole ripetersi nella prossima gara per onorare l’amore per lo sci e per una pista che a lei piace molto: “Sono contenta di poterci gareggiare nuovamente”. Due anni fa la campionessa mondiale di parallelo a Cortina, aveva conquistato il podio: “I tecnici mi dicono che le condizioni sono ottimali”.

Anche Federica Brignone è ansiosa di scendere in gara e parla bene della pista che l’aspetterà presto (leggi qui), con le altre compagne di Nazionale: “Abbastanza tecnica ma bisogna spingere per fare bene. Spero di riuscire a dare il massimo”.

(foto@fisi.org)

