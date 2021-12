Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Dopo la serie di perturbazioni che tra Natale e Santo Stefano transiteranno sull’Italia portando maltempo su alcune regioni, un terzo fronte atlantico punterà ancora lo Stivale. Lunedì 27 dicembre i residui della seconda perturbazione si attarderanno sul basso Tirreno, dando luogo ancora a qualche rovescio, seguiti a breve distanza dal terzo impulso perturbato i cui effetti si cominceranno ad avvertire a partire da Nordovest e Sardegna e si sovrapporranno rapidamente a quelli ancora presenti sul versante tirrenico.

METEO LUNEDÌ 27 DICEDMBRE. Determinerà infatti un peggioramento sulle nostre regioni occidentali nel corso della giornata, con piogge e rovesci che nel corso della giornata si estenderanno verso est al versante adriatico, dove risulteranno però più modesti. La nuova perturbazione sembra intenzionata a coinvolgere anche le regioni settentrionali, seppur in misura minore l’arco alpino, probabilmente troppo a nord rispetto al suo raggio d’azione. Sarà comunque l’occasione almeno per una spolverata di neve a partire dai 1000/1200m circa, mentre sull’Appennino centro-settentrionale i fiocchi dovrebbero cadere a quote più elevate, dai 1700/1800m circa.

LUNEDI’: una nuova rapida perturbazione atlantica raggiunge Toscana, Lazio e Umbria con ulteriore passata di piogge e rovesci a partire dai settori toscani, in estensione successiva anche ai restanti settori. Temperature stabili o in lieve aumento. Venti meridionali in nuovo rinforzo con mare mosso o molto mosso al largo.

Commento del previsore Lazio

Il flusso perturbato atlantico investirà Toscana, Umbria e Lazio in concomitanza delle festività natalizie, aprendo ad una fase piovosa. Vigilia di Natale con cieli molto nuvolosi e piogge diffuse sui settori dell’alta Toscana, localmente a carattere di rovescio lungo le aree appenniniche; altrove spunti piovosi solo occsaionali ed in prevalenza deboli nel corso del giorno. Temperature massime in aumento. Perturbazione in transito nel giorno di NATALE, giornata instabile a tratti perturbata con rovesci diffusi sulla Toscana, in estensione entro sera ad Umbria e Lazio. Persistono condizioni di maltempo anche nella giornata di S.STEFANO con precipitazioni diffuse di nuovo a carattere di rovescio e localmente di forte intensità. In queste giornate ritroveremo venti tesi dai quadranti meridionali, con raffiche anche forti lungo i settori costieri, responsabili peraltro di temperature spesso sopra la media del periodo e clima quindi non freddo (pioggia anche in Appennino, con neve solo a quote medio-alte). La fase instabile dovrebbe perdurare fino al 28 dicembre, a seguire l’alta pressione sembra imporsi con decisione, garantendo un Capodanno stabile e mite.

(Fonte: 3B Meteo)