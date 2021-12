Minturno, torna “l’Olio delle Colline”: al via la preselezione per individuare i 10 finalisti

Minturno – E’ entrato di diritto a far parte della tradizione del Comune di Minturno, ma rappresenta anche la riscoperta di una risorsa economica di pregio, di un aspetto culturale fondamentale per il territorio, di una ricchezza che recupera il suo posto di prestigio grazie all’impegno degli olivicoltori locali.

Il Concorso “L’Olio delle Colline a Minturno” quest’anno è arrivato alla V edizione e, in attesa della proclamazione dei vincitori nella cerimonia dell’8 gennaio 2022, domani, 28 dicembre 2021, nell’Aula consiliare del Palazzo comunale di Minturno, la Capol effettuerà una prima selezione tra i numerosi concorrenti che hanno scelto di prendere parte a questa edizione.

Grande l’interesse per l’evento, tanti gli esperti, ma anche i meno esperti, olivicoltori che si sono cimentati in questa sfida.

Un risultato che verrà conseguito grazie alle qualità del prodotto in gara e già domani, nel corso della preselezione, verranno scelti tra tutti i concorrenti i 10 finalisti che si “sfideranno” nella serata conclusiva, fissata per l’8 gennaio nella meravigliosa Sala baronale del Castello di Minturno, per conquistare il primato.

