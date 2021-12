Roma, due cani chiusi in casa per giorni e abbandonati tra la sporcizia: nei guai due giovani

Roma – Due persone sono state denunciate per abbandono e maltrattamento di animali a seguito di un intervento congiunto, eseguito in via dell’Archeologia, da parte delle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, IV Gruppo Torri, personale della Polizia di Stato, Distretto Casilino, e Guardie Zoofile. All’interno di un appartamento gli agenti hanno trovato due cani, un pastore tedesco e un pitbull, che si trovavano da diversi giorni chiusi in casa in uno stato di completo abbandono. Gli operanti hanno contattato immediatamente il personale veterinario per le cure degli animali e identificato due persone, un cittadino di nazionalità italiana di 23 anni e una ragazza di 19, quali responsabili degli animali. Entrambi sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link.