A rischio il “fantasma delle nevi”, l’allarme del Wwf: “Abbiamo il 20% in meno della specie”

Lo chiamano il “fantasma delle montagne” ed è uno dei felini più rari al mondo: oggi si stimano fra i 3600 e i 7000 leopardi delle nevi liberi in natura. Nonostante il suo carattere estremamente elusivo, il leopardo delle nevi è stato cacciato per anni per la sua stupenda pelliccia, particolarmente preziosa sul mercato.

“Oltre al bracconaggio – denuncia il Wwf – anche i conflitti con le comunità locali e la distruzione dell’habitat minacciano costantemente la sopravvivenza di questo elegante felino: in meno di 20 anni il numero di leopardi delle nevi è diminuito del 20%. (Fonte Adnkronos)

