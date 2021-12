Camion esce fuori strada sulla Pontina, code e carreggiata bloccata: la viabilità alternativa

Pomezia – Sulla strada statale 148 “Pontina” è provvisoriamente interdetta al transito, in direzione di Latina, la carreggiata in corrispondenza del km 22,700, per permettere il recupero di un mezzo pesante, precedentemente uscito di strada – per cause in corso di accertamento – in maniera autonoma. Al momento è già presente sul posto la gru. La circolazione è deviata in loco, con uscita obbligatoria a Castel Romano. Sul posto è presente personale di Anas e delle Forze dell’Ordine; la regolare circolazione verrà ripristinata non appena possibile.

