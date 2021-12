Decreto Natale, rinviati gli eventi del programma “Fondi RestArt”: ecco quali

Fondi – A causa del decreto Natale che vieta feste ed eventi che implichino assembramenti all’aperto, alcuni appuntamenti del programma “Fondi RestArt – Christmas Edition” sono stati posticipati. Non potranno svolgersi, in particolare, gli spettacoli delle fontane danzanti e degli artisti di strada in programma il 5 e il 6 gennaio 2022. Gli eventi, particolarmente apprezzati da grandi e piccini a inizio dicembre, si svolgeranno non appena le restrizioni verranno meno e il numero di contagi sarà nuovamente in decrescita.

Analizzato il calendario, l’amministrazione ha deciso di dedicare i due spettacoli a tutti i genitori della città promuovendo, contestualmente, due appuntamenti volti a destagionalizzare il turismo. Il primo evento si terrà quindi sabato 19 marzo, in occasione della Festa del Papà, che ricorre il giorno di San Giuseppe. Il secondo appuntamento si terrà invece domenica 8 maggio in occasione della Festa della Mamma. In entrambi i casi non si tratterà di un evento singolo ma di un intero weekend all’insegna dell’intrattenimento, del divertimento in sicurezza ma anche dello shopping in vista della stagione primaverile e del rilancio dell’economia del centro storico. Dettagli, programma e sorprese saranno comunicate a ridosso delle date.

In via precauzionale, a causa dell’attuale situazione epidemiologica, sono stati rinviati anche i seguenti eventi:

Mercoledì 29 dicembre

Fiabe per bambini “Hansel e Gretel”

Piazza IV Novembre – 18:00

Francesco e Gianmarco Latilla

Fiabe per bambini “Hansel e Gretel”

Piazza IV Novembre – 19:00

Francesco e Gianmarco Latilla

Giovedì 30 dicembre

Mercatino dell’Artigianato e dell’Antiquariato

Piazza Unità d’Italia e Viale Vittorio Emanuele III

Ass. Artigianando

Musical di Natale con i bambini “Cuori sotto l’albero”

Auditorium comunale “Sergio Preti” – 19:00

Fonderie delle Arti-Signor Keuner

Spettacolo Teatrale “Un Canto di Natale”

Auditorium comunale “Sergio Preti” – 20:30

Fonderie delle Arti-Signor Keuner

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fondi

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fondi clicca qui