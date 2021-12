Fiumicino, entro il 10 gennaio le richieste di cibo per gli animali iscritti all’Anagrafe canina

Fiumicino – “I responsabili delle colonie feline del Comune di Fiumicino, regolarmente censite dalla Asl Rm 3, e tutti i cittadini con Isee fino a 15 mila euro in possesso di un cane regolarmente iscritto all’Anagrafe canina hanno tempo fino al 10 gennaio 2022 per richiedere la fornitura di cibo”. Lo comunica l’assessora ai Diritti degli animali Alessandra Colonna.

“Le richieste – aggiunge – dovranno pervenire, allegate del modulo scaricabile dal sito istituzionale, all’Ufficio Protocollo del Comune di Fiumicino in Piazza Generale Carlo Alberto dalla Chiesa 78 consegnate a mano entro le ore 12 del 10 gennaio 2022 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e il martedì e giovedì dalle 15 alle 17 o inviate via pec all’indirizzo protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it”.

