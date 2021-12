Fregene, si apre un geyser nella Riserva del litorale romano: chiuso viale Viareggio

Fiumicino – A seguito di esalazioni di gas naturali fuoriusciti da un foro di trivellazione del terreno eseguito da Acea per indagini geognostiche all’interno dell’area chiusa e recintata della Riserva naturale statale del litorale romano all’altezza del civico 301 in viale Viareggio a Fregene, ai fini della pubblica sicurezza, il Comune di Fiumicino ha emesso un’ordinanza con la quale è stata disposta, fino alla fine delle verifiche nell’area, l’interdizione al transito e allo stazionamento delle persone e degli animali e il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata in prossimità del cancello di ingresso della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano. Lo fa sapere, sui canali social, il Comune di Fiumicino.

