Furti in serie a Scauri, finisce l’incubo dei commercianti: arrestato giovane ladro

Minturno – Aveva provocato un clima di paura a Scauri. Una serie di furti in esercizi commerciali, in una macelleria, nel negozio di un barbiere e anche in quello dei cinesi aveva creato tensione tra i commercianti.

Le modalità dei furti erano sempre le stesse, saracinesche divelte, vetrate sfondate con pietre e il furto dell’incasso, a volte, anche pochi spiccioli.

Tutti furti che si erano consumati tra il 2020 e il 2021 che hanno indotto i Carabinieri della stazione locale, coordinati dal Comando Compagnia di Formia, a svolgere indagini per risalire all’autore. Attività investigative, coordinate dalla Procura della Repubblica di Cassino, che hanno portato ad acquisire elementi probatori utili a individuare il presunto autore.

Risultanze investigative che hanno portato all’emissione di ordinanza di misura cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un giovanissimo. A finire in manette, infatti, è stato un 20enne di Minturno.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

