Gigante femminile, l’Italia è quarta con Federica Brignone

Tessa Worley si è aggiudicata il gigante femminile che ha inaugurato la due giorni di Coppa del Mondo a Lienz, in Austria. La francese ha fatto la differenza nella prima manche di gara, controllando nella seconda, conquistando così la quindicesima vittoria in carriera sul massimo circuito con il tempo complessivo di 2’03”88. Non c’è stato nulla da fare per Petra Vhlova, tornata sul podio a un mese esatto dall’ultima volta a Killington, seconda a 30 centesimi. Ha completato il terzetto di testa la svedese Sara Hector, attardata di 38 centesimi.

Federica Brignone è la migliore in casa Italia: la valdostana, vogliosa di riscattarsi dopo la caduta a Courchevel, ha terminato la sua prova al quarto posto. La 31enne carabiniera ha fatto la differenza soprattutto nella seconda manche, in cui ha siglato il miglior tempo, recuperando ben otto posizioni. Sesto posto per Marta Bassino: la piemontese, sicura e senza errori, ha chiuso a 1”10 dalla Worley.

Appena fuori dalla top ten Sofia Goggia: la campionessa bergamasca ha approfittato dell’assenza della rivale Shiffrin, chiudendo al 12esimo posto, recuperando così punti importanti in ottica di classifica generale. Ventitreesimo posto per Roberta Melesi, ventiquattresima Elena Curtoni. Non avevano staccato il pass per la seconda manche Vivien Insam 40esima e Karoline Pichler 49esima.

Classifica generale che rimane invariata con Mikaela Shiffrin al primo posto (750 punti), seguita da Sofia Goggia a 657 e Petra Vhlova a 515. La classifica di specialità vede sempre Shiffrin al comando, seguita da Sara Hector e Petra Vhlova.

Il programma gare di Lienz continuerà con lo slalom, mercoledì 29 dicembre alle ore 10.00 e alle ore 13.00 in diretta TV su Raisport ed Eurosport: “Una prima manche in cui è stato difficile avvicinarsi alle prima cinque posizioni, non si riusciva a far la differenza – dice Federica Brignone – sono orgogliosa di quanto ho fatto nella seconda, e finalmente sono riuscita un po’ a sciare come volevo facendo un bel recupero. Ovvio non sono sul podio, ma è già un passo avanti e mi farà bene, spero per le prossime”. (fisi.org)

(foto@fisi.org)

