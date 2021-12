Incidente sul lavoro a Roma: operaio muore dopo una caduta da un’impalcatura

Roma – Ancora un incidente mortale sul lavoro. La vittima è un uomo di circa 50 anni, la cui identità non è stata ancora accertata. L’operaio è caduto questa mattina da una impalcatura in via Merulana. L’operaio è morto sul colpo. Sul posto i poliziotti del Commissariato Esquilino per accertare eventuali violazioni.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link.