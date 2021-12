L’appello di Papa Francesco: “Difendiamo i bambini dagli Erode dei nostri giorni”

Città del Vaticano - "I nuovi Erode dei nostri giorni spezzano l’innocenza dei bambini sotto il peso del lavoro schiavo, della prostituzione e dello sfruttamento, delle guerre e dell’emigrazione forzata. Preghiamo oggi per i questi bambini e difendiamoli". È il nuovo accorato appello di Papa Francesco che arriva via tweet nel giorno in cui la Chiesa ricorda, a pochi giorni dal Natale, la strage degli innocenti.

I nuovi Erode dei nostri giorni spezzano l’innocenza dei bambini sotto il peso del lavoro schiavo, della prostituzione e dello sfruttamento, delle guerre e dell’emigrazione forzata. #PreghiamoInsieme oggi per i questi bambini e difendiamoli. #SantiInnocenti — Papa Francesco (@Pontifex_it) December 28, 2021

