Lupo a spasso nella Riserva naturale di Decima Malafede: il video dei guardaparco – VIDEO

Roma – E’ stata una sorpresa. Una di quelle che riempiono il cuore di chi lavora in una riserva naturale come quella di Decima Malafede, ma anche degli amanti degli animali. Il personale della riserva è riuscito a immortalare un lupo. Si sapeva che potessero esserci esemplari, ma non era mai successo che qualcuno riuscisse a documentarlo, almeno fino a qualche giorno fa. I guardaparco, con molta calma, ma altrettanta determinazione, hanno piazzato delle foto-trappole che alla fine sono riuscite a riprendere il lupo che si ritiene stesse aggirandosi nella riserva per cacciare. Probabile, ora, che l’esemplare intercettato venga monitorato e magari nelle attività di osservazione verranno individuati altri lupi. Chissà…

(Il Faro online)