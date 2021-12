Mario Baccini: “Superare la telenovela dei vincoli per ridare qualità alla vita dei cittadini”

Fiumicino – “Abbiamo assistito negli anni a passerelle elettorali, dalle comunali alle europee, nelle quali il centrosinistra si diceva prossimo a risolvere la questione dei vincoli su Isola Sacra. Abbiamo visto il sindaco Montino e il vicesindaco Di Genesio Pagliuca tranquillizzare la collettività, salvo poi accorgerci che, ad oggi, tutte le soluzioni amministrative adottate e le opere messe in campo sono risultate palliativi che, alla fine, non tolgono i vincoli né eliminano le tasse. Le chiacchiere stanno a zero“.

E’ quanto afferma, in un comunicato, il consigliere comunale Mario Baccini, leader del centrodestra, che aggiunge: “Invece di concentrarsi sul patrimonio immobiliare, l’Amministrazione avrebbe fatto meglio ad investire sulle infrastrutture, unico reale strumento che al contempo muove l’economia, crea le basi per un futuro sviluppo e interviene in maniera efficace sulle criticità”.

“Ricordo che oggi, oltre all’acclarata competenza su Isola Sacra, il Comune ha in carico anche la competenza sulle aree di Fiumara Grande. I presupposti per poter intervenire ci sono tutti. Credo che un programma elettorale serio non possa prescindere dal superamento dei vincoli, ma con opere strutturali adatte e non con delibere tampone”, prosegue Baccini.

“Mi prendo l’impegno che sarà il primo punto all’ordine del giorno se andrò a governare la città; il superamento della questione dei vincoli, questione pluridecennale, quasi una telenovela, non attiene solo a un fatto economico o edilizio, ma anzi essendo parte integrante di una rivoluzione infrastrutturale, riguarda la qualità della vita delle persone – conclude -. Ed è questo il nostro punto di riferimento: migliorare la qualità della vita dei cittadini”.

