Orrore a Fregene: ritrovato sulla spiaggia un cadavere in decomposizione

Fiumicino – Il cadavere di un uomo è stato trovato questa mattina sulla battigia della spiaggia di Fregene. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione e gonfio d’acqua ed ad un primo esame risulterebbe difficile risalire all’identità e all’età apparente. Con molta probabilità si trovava in acqua da molto tempo ed indosso avrebbe dei brandelli di una tuta da ginnastica.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale dell’ufficio locale marittimo e della Capitaneria di Porto di Roma-Fiumicino che ha anche effettuando una ricognizione con una motovedetta. La segnalazione alle autorità è arrivata intorno alle 10 da un cittadino che era sulla spiaggia.

Aveva del denaro in contanti all’interno di un calzino l’uomo, di carnagione chiara, senza alcun segno identificativo. Non si esclude possa trattarsi di un senza fissa dimora. Il Sostituto della Procura della repubblica di Civitavecchia ha conferito, per gli accertamenti, delega alla Locamare Fregene ed alla Stazione dei carabinieri di Fregene. È stata effettuata l’ispezione sul corpo da parte del medico legale, che si è riservato di comunicare il tempo della presunta permanenza in acqua solo dopo l’autopsia. Nel pomeriggio è stata autorizzata la rimozione del cadavere con il trasferimento all’obitorio del Verano, a Roma. (fonte Ansa)

