Roma, c’è l’ok del Campidoglio: la metro C arriverà fino al Sant’Andrea

Roma – E’ stata approvata oggi all’unanimità dall’Assemblea Capitolina la prosecuzione della metro C fino al Sant’Andrea . “Un importante atto di indirizzo di Fratelli d’Italia al Sindaco e alla Giunta, a porre in essere le azioni finalizzate al riavvio della progettazione definitiva della tratta T2 Venezia- Clodio e ad avviare le fasi progettuali delle tratte T1 e C2 fino a Grottarossa, necessarie all’ottenimento dei relativi finanziamenti”. Si legge in una nota di Lavinia Mennuni e Andrea De Priamo, consiglieri Fdi di Roma Capitale.

“Non sfugge l’esigenza di una tempistica breve, che deve vedere tutti gli organi competenti attivi per rispettare le scadenze previste nel progetto di Legge di Bilancio 2022, che stabilisce la cifra di 3.6 miliardi per il finanziamento di nuove metropolitane in alcune città, tra cui Roma. Con lo stesso atto si impegna l’Amministrazione Capitolina a procedere quanto prima al risanamento di Roma Metropolitane, che gestisce per conto di Roma Capitale fasi dei processi di progettazione e gestione appalti di infrastrutture del trasporto pubblico”.

“Proseguirà la nostra attenta azione di pungolo dell’Amministrazione perché la città sia dotata di infrastrutture moderne ed efficienti, che occorrono per adeguare Roma al suo destino di Capitale Europea, a cui appartiene la storia più antica dell’umanità e per proiettarla verso il suo futuro”.

