Santa Marinella, è ai domiciliari ma si organizza per Capodanno con… un quintale di botti

Santa Marinella – Si intensificano, in queste ore che precedono la fine dell’anno, i controlli dei Carabinieri a Roma e Provincia volti al contrasto della detenzione e della vendita illecita di botti e giochi pirotecnici pericolosi onde prevenire gravi incidenti. A Santa Marinella, i Carabinieri, hanno denunciato in stato di libertà un 30enne, già noto alle forze dell’ordine in quanto attualmente sottoposto alla misura cautelare personale degli arresti domiciliari, ipotizzando per lui i reati di detenzione abusiva ed omessa denuncia di materiale esplodente.

I Carabinieri, nel corso di servizi volti a garantire a tutta la cittadinanza la possibilità di trascorrere la fine dell’anno in serenità, hanno eseguito un capillare controllo dei soggetti e delle attività commerciali notoriamente dediti al possesso ed alla vendita di artifizi pirotecnici. Ecco allora che nella rete dei Carabinieri è caduto proprio il 30enne che, nel corso di un’approfondita perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di circa 1,5 quintali di botti, senza essere in alcun modo autorizzato a detenerli né averli mai denunciati all’Autorità di Pubblica Sicurezza.

Il materiale, immediatamente sequestrato, è risultato comprendere svariate confezioni di detonatori, ben 2 batterie del tipo mortaio per razzi anche di grandi dimensioni, diverse decine di scatole di petardi di varia forma e grammatura ed alcune bombe del peso di oltre 1 kg ciascuna. Altre attività di controllo sono tuttora in corso e saranno ulteriormente intensificate nei prossimi giorni da parte dei Comandi dell’Arma della Provincia di Roma.

L’Arma dei Carabinieri, come sempre, invita i cittadini a diffidare dall’acquisto di materiale pirotecnico non rispondente alle normative vigenti ed a segnalare ogni illecita detenzione al 112 o alla Stazione Carabinieri più vicina.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

