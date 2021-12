Soccer Awards 2021, Italia migliore Nazionale al mondo

L'Italia ha vinto il premio come miglior Nazionale di calcio del 2021.

I campioni d'Europa hanno ottenuto il riconoscimento nel corso dei Soccer Awards in corso a Dubai.

Il premio è stato ritirato del presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, e dal capitano azzurro, Leonardo Bonucci. Un premio che Gravina ha attribuito "alla qualità tecnica dei giocatori, all'umiltà, alle capacità dell'allenatore e, soprattutto, alla spinta dei nostri tifosi. Un mix che ha trasformato la squadra in una grande famiglia".

Roberto Mancini, commissario tecnico della nazionale italiana di calcio, ha vinto il premio di miglior allenatore del 2021 nel corso dei Globe Soccer Awards, a Dubai. "Noi abbiamo sempre creduto nella possibilità di vincere l'Europeo" ha detto il tecnico marchigiano nel ritirare il premio. Leonardo Bonucci, come difensore dell'anno, e Gianluigi Donnarumma, come portiere, sono stati premiati nel corso della 13esima edizione dei Globe Soccer Awards, a Dubai.

La Lega di Serie A è stata premiata al Globe Soccer Awards in corso a Dubai per il proprio avveniristico International Broadcast Centre di Lissone. Sul palco, a ritirare il riconoscimento, l'amministratore delegato Luigi De Siervo, che fortemente ha voluto la nuova struttura della Lega Serie A che ospita anche le sale Var: "E' un piacere essere qui a ritirare l'Innovation Award a nome di tutta la Serie A, ringrazio gli organizzatori e tutti i 20 Club che hanno permesso ciò accadesse. Questo premio è la testimonianza del duro lavoro svolto in questi mesi, siamo solo all'inizio di un percorso per riportare la Serie A al posto che le compete". (Ansa)

An amazing team that has earned the @Globe_Soccer awards! Un gruppo fantastico che ha meritato i riconoscimenti del Globe Soccer! FORZA AZZURRI 🇮🇹 pic.twitter.com/JeHGrrK9En — Roberto Mancini (@robymancio) December 28, 2021



(foto@Vivo_Azzurro)

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport