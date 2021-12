Tarquinia – Annullato il presepe vivente di Tarquinia. A seguito della crescita costante dei contagi da covid e della conseguente ordinanza del sindaco Alessandro Giulivi che dispone come “nei luoghi pubblici all’aperto è fatto divieto di svolgimento di concerti, eventi, feste comunque denominate o altre manifestazioni, comprese quelle del “Presepe Vivente” e “Corri per la Befana”, che possano dar luogo a situazioni di assembramento o affollamento”, sono cancellate le rievocazioni previste il 2 e il 6 gennaio 2022.

“Prendiamo atto dell’evoluzione negativa della diffusione del virus e delle nuove disposizioni prese per contenere l’aumento dei contagi – afferma l’associazione Presepe Vivente di Tarquinia -. La manifestazione non si farà ed è rinviata al prossimo Natale”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Tarquinia

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Tarquinia, clicca su questo link.