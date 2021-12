Vaccino anti-Covid anche di notte al lunga sosta di Fiumicino: come prenotare

Roma – “Partono da domani le prenotazioni per le somministrazioni di vaccino in notturna negli hub che faranno orario esteso fino alle 24 e le prime disponibilità partono dalla giornata del 30 dicembre”. Lo comunica in una nota l’Unità di Crisi Covid della Regione Lazio. “Sono state superate le 10mila prenotazioni sul portale regionale per la dose di richiamo rivolta alla fascia di età 16-17 anni e quella 12-15 anni per bambini con fragilità”. Ecco l’elenco degli hub con orario esteso fino alle 24: hub vaccinale di Termini, La Vela di Tor Vergata, Eur piazzale del Quadrato della Concordia, Fiumicino Lunga sosta e il palasport di Tivoli.

