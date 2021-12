Ardea, parte il Bilancio Partecipato: 150mila euro per i progetti proposti dai cittadini

Ardea – “Nell’ultimo Consiglio Comunale è stato approvato il Bilancio Partecipato che permette ai cittadini di decidere direttamente la destinazione di 150mila euro su progetti che valorizzino i bisogni diffusi del territorio e attivino risorse della comunità al fine di raggiungere risultati condivisi e verificati con la cittadinanza”. Così in una nota il Movimento 5 Stelle di Ardea.

“Finalmente si concretizza uno dei punti forti del nostro programma di governo – proseguono -. Avremmo voluto arrivarci molto prima ma ci sono voluti 4 anni per sistemare i conti e riuscire a prevedere in bilancio una somma le cui finalità verranno decise direttamente dai cittadini.

Il Bilancio partecipato è un importante ed innovativo modello di democrazia partecipativa perché consente ai cittadini di stilare, proporre e selezionare progetti finanziati con risorse comunali proprie e con una ricaduta diretta sul territorio. Ma non potevamo attivare questo strumento senza prima dare priorità alla definizione ed al pagamento dei debiti accumulati dalle passate amministrazioni. Abbiamo preferito mettere in sicurezza i conti prima di poter dar voce ai cittadini con il Bilancio Partecipato.

Con il Bilancio Partecipativo – aggiunge il M5S -, i cittadini e le associazioni potranno destinare fondi del bilancio 2022 a progetti ideati dalla cittadinanza. Attraverso questo processo, i cittadini potranno proporre progetti di utilità sociale che verranno votati e scelti dai cittadini stessi e che verranno finanziati con una quota del bilancio comunale.

I progetti dovranno avere le seguenti finalità: verde pubblico, trasporti locali, mobilità e viabilità, politiche culturali – sociali e giovanili, promozione del turismo, supporto alle attività produttive e politiche ambientali. La posta massima di bilancio sarà di 150.000 euro frazionabili su un massimo di 3 progetti da 50.000 euro.

I progetti saranno sottoposti a votazione, a cui potranno partecipare tutti i cittadini maggiorenni del Comune di Ardea, per decretare i tre progetti che saranno poi finanziati. Le domande potranno essere presentate sul sito internet del Comune di Ardea (a breve saranno resi disponibili modulistica e regolamento). Bilancio Partecipato: diamo voce e strumenti ai cittadini!”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ardea clicca qui