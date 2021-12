Covid, a Fiumicino oltre 600 positivi e postazioni per tamponi al collasso: “Servono più hub”

Fiumicino – Oltre 600 positivi. Dall’inizio della pandemia, a Fiumicino non sono mai stati così tanti i cittadini positivi al Covid-19. I numeri record trasmessi dalla Asl in questi giorni mettono in allarme gli amministratori locali, che all’unisono, maggioranza e opposizione, chiedono soluzioni concrete per gestire gli hub dei tamponi, oramai al collasso.

Il primo a chiedere aiuti è il sindaco Montino, nel consueto bollettino giornaliero: “Con 79 nuovi casi e 52 guariti rispetto all’ultima comunicazione data, salgono a 602 i positivi nel comune di Fiumicino. Di questi 307 sono donne, 295 uomini, con età media di 34 anni. Secondo i dati della Asl Roma 3 i casi si concentrano per il 66% a Fiumicino e Isola sacra, seguite da Focene (8%), Aranova (7%), Parco Leonardo, Fregene e Passoscuro (tutte al 5%)”.

“La situazione continua a preoccupare – l’appello del primo cittadino – per l’aumentare di contagi, di persone in quarantena o che necessitano di tamponi. Se vogliamo che ci sia una risposta adeguata alla situazione che stiamo vivendo di aumento sconsiderato dei contagi da coronavirus, tutti si devono porre il problema di aprire più presidi nelle varie località del territorio, a parte i grandi hub già attivi. È evidente che quelli esistenti al momento non riescono a dare una risposta rapida alle esigenze della popolazione. Bisogna inoltre fare maggiori controlli sulla tracciabilità dei contagiati e sulle persone che devono stare in quarantena. Si ha l’impressione che su questo siano sopraggiunte difficoltà e che bisognerebbe fare molto di più“.

“Colgo però l’occasione – conclude Montino – per ringraziare la Misericordia di Fiumicino, che non si è mai fermata nel fare tamponi e vaccini da quando è in corso la pandemia, e che proprio nella giornata di ieri, grazie all’open day organizzato nel parcheggio del Da Vinci Village ha inoculato circa 300 seconde e terze dosi di vaccino. Un enorme ringraziamento va anche alla Croce Rossa, un presidio fondamentale che tiene in piedi da quasi due anni l’hub più grande che esiste nel Lazio, quello al lunga sosta dell’aeroporto di Fiumicino. A tutte le volontarie e i volontari va la gratitudine mia e di tutti i cittadini e le cittadine di Fiumicino”.

Parole a cui fanno eco quelle dei consiglieri comunali della Lega Fiumicino, Vincenzo D’Intino e Federica Poggio, e del coordinatore della Lega-Fiumicino, Giuseppe Picciano, che in una nota riaccendono i riflettori sulle interminabili ore di attesa: “Sette o peggio otto ore in fila per eseguire un tampone molecolare. È assolutamente necessario potenziare gli hub di Fiumicino. Siamo al collasso. Una situazione indecorosa per un paese civile, pure in un momento di assoluta emergenza come questa”.

Quindi l’appello, rivolto però al primo cittadino: “Chiediamo al sindaco Montino un intervento forte nei confronti della Regione Lazio totalmente inerme. Non si può continuare così, soprattutto oggi con i casi in costante aumento. Bisogna ripensare anche le modalità, capire se ci sia la possibilità, solo per i residenti, di poter svolgere i tamponi molecolari in convenzione con centri privati accreditati, con le farmacie. Ma anzitutto è fondamentale incrementare gli hub e aprirne altri e dare una mano al personale costantemente sotto pressione e senza aiuti”.

“La Pisana deve intervenire – tuonano -. Il servizio notturno (leggi qui) è solo un palliativo. Gli appuntamenti continuano a essere a 10 o 15 giorni e non risolvono le file chilometriche. Siamo stufi di ascoltare ogni giorno l’autoincensazione del presidente Zingaretti e dell’assessore D’Amato che parlano di modello Lazio. Parole che, dispiace dirlo, non corrispondono alla verità. Ora, in un momento cruciale della lotta al Covid, servono segnali concreti. Alle pacche sulle spalle penseremo una volta superata la pandemia“.

Di “situazione tamponi fuori controllo” parla anche il consigliere d’opposizione Roberto Severini: “Ci sono intere famiglie che aspettano da giorni di poter accedere al sistema per effettuare un molecolare, e intanto sono sequestrate in casa senza che nessuno li informi o li chiami. Impossibile prenotare a stretto giro, impossibile verificare se si è positivi. C’è alternativa dei tamponi molecolari nelle strutture private, ma anche in questo caso sono a pagamento e sempre su appuntamento. E per una famiglia di quattro persone, di questi tempi, una spesa del genere è insostenibile“.

“I tamponi rapidi hanno dimostrato la loro inefficacia rispetto alla variante Omicron, e anche i dati che arrivano dalla Asl sono totalmente falsati, vista la situazione appena descritta. In tutto questo, il sindaco Montino che fa? Quali sono i provvedimenti per snellire le interminabili richieste di tamponi molecolari? Perché non attiva le Farmacie Comunali, oltre a Misericordia e Croce Rossa? L’hub vaccinale esiste e, seppur con tempi biblici, arriva allo scopo. Fare un tampone molecolare invece è diventata una chimera. E chi lo deve fare è costretto ad aspettare 4/5 ore, anche febbricitante. Non si può proseguire così”, le parole del capogruppo della lista civica Crescere Insieme.

“E’ inutile fare i bollettini di guerra ogni giorno e poi non muovere un dito. Inutile chiedere che Regione e Governo si attivino affidando la richiesta solo a comunicati stampa. Inutile chiedere ad altri quando nemmeno si attrezza la città per ciò che può. Basta comunicati, vogliamo risposte. Troppe famiglie sono abbandonate a se stesse nell’incertezza di essere o meno contagiati e senza peraltro sapere cosa fare e chi chiamare”, conclude.

