Dal Pnrr i fondi per la transizione ecologica di Ponza e Ventotene

Ponza e Ventotene – E’ stato pubblicato il 15 dicembre scorso sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che avvia il ‘Programma Isole Verdi’. Si tratta di una misura che utilizza 200 milioni di euro a valere sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) finanziato dall’Unione Europea – Next Generation Eu.

Il programma – spiega il Mite in una nota – è finalizzato a “promuovere il miglioramento e rafforzare, in termini ambientali ed energetici, i 13 Comuni delle 19 Isole minori non interconnesse, attraverso la realizzazione di progetti integrati di efficientamento energetico e idrico, mobilità sostenibile, gestione del ciclo rifiuti,economia circolare e produzione di energia rinnovabile”.

I comuni interessati al programma sono quelli di: Isola del Giglio, Capraia, Ponza, Ventotene, Isole Tremiti, Ustica e Pantelleria, il cui territorio di competenza ricade in una unica Isola minore non interconnessa; Leni, Malfa e Santa Marina Salina, ricadenti nell’Isola di Salina; Favignana, Lampedusa e Lipari, il cui territorio di competenza ricade in più di una Isola minore.

I Comuni potranno presentare i progetti entro il 13 aprile del 2022.

