Filippo Tortu: “Ho contratto il Covid, ma sto bene”

Aveva avuto il Covid già nello scorso mese di gennaio il campione olimpico della 4×100. Poi erano arrivate le Olimpiadi trionfanti e il prosieguo degli allenamenti a margine, per ripartire verso Parigi 2024.

Filippo Tortu deve fermarsi ora e lo fa perché ha di nuovo contratto il virus. E’ lui ad annunciarlo sui social: “Ciao ragazzi, per precauzione ieri mi sono sottoposto al test e oggi mi è arrivato l’esito della positività”.

Tranquillizza tuttavia l’azzurro sulle sue condizioni di salute: “Anche se dovrò stare in quarantena, fortunatamente sono asintomatico e sto bene – scrive -. Continuerò ad allenarmi da casa per mantenermi in forma e tornare in pista il prima possibile con più voglia che mai. A presto. Un abbraccio”.

(foto@Colombo/Fidal)

