Un volo libero nel corpo libero, fino all’argento olimpico. La favola di Vanessa Ferrari ha accompagnato i sogni di tifosi e appassionati della ginnastica artistica. La campionessa più grande e importante in Italia nella specialità.

Era intensa la voglia di partecipare alle Olimpiadi. Ha strappato il pass con il bronzo europeo l’azzurra, nella competizione di primavera, a pochi mesi dai Giochi di Tokyo. L’aveva promesso. Lo aveva fatto dopo i tanti infortuni avuti che l’avevano colpita negli ultimi due anni, insieme al Covid contratto. Alla fine Vanessa è tornata a volare con tenacia in pedana, dimostrando di essere più forte delle avversità e portandosi la sua Italia nel cuore, in rinascita. Lo ha voluto svolgere con la musica di Andrea Bocelli (suo speciale tifoso, insieme a sua figlia) di ‘Con te partirò’. E la Ferrari è partita verso la gloria. Un argento speciale e pesante in bacheca, che ha il sapore di un oro che non è arrivato, ma anche arrivando il podio, il successo è stato lo stesso.

Vanessa Ferrari è un’icona azzurra della ginnastica e il suo argento ha contribuito a rendere indimenticabile l’estate del 2021 per una Italia Team fortissima e prontissima a proseguire i podi anche a Parigi 2024.

