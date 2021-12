Lotteria Italia: Roma regina delle vendite di biglietti, Latina seconda tra le province

Roma – Sono 757mila i biglietti della Lotteria Italia venduti finora nel Lazio. A poco più di una settimana dall’estrazione del 6 gennaio, in regione è stato staccato il 12% dei biglietti totali distribuiti finora in tutta Italia (circa 6,2 milioni). Come emerge dai dati dell’Agenzia Dogane e Monopoli elaborati da Agipronews, Roma è la provincia regina delle vendite, con 600mila tagliandi staccati; segue quella di Latina con 50mila biglietti, Viterbo e Frosinone sono alla pari con 48mila tagliandi ciascuno, mentre in provincia di Rieti ne sono stati distribuiti più di 18mila. Numeri in netta crescita per la Lotteria più antica del nostro Paese, sostenuta da Adm con l’azione del direttore generale Marcello Minenna, e del direttore Giochi numerici e Lotterie, Stefano Saracchi.

(Il Faro online)