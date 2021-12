Roma, botti e fuochi d’artificio vietati fino al 6 gennaio 2022: approvata la mozione

Roma – Nella Capitale niente botti dal 31 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022. E’ stata approvata in Aula la mozione di Europa Verde che impegna il sindaco Gualtieri a emanare un’ordinanza per il divieto all’uso dei botti.

“Un atto che ha visto il consenso totale dell’aula e che non sarebbe stato adottato senza il nostro intervento – si legge in una nota a di Nando Bonessio, consigliere capitolino, e Guglielmo Calcerano, portavoce provinciale di Europa Verde, che così proseguono –. Abbiamo in questo modo evitato inutili e dannosi stress fisici agli animali domestici e risposto alle indicazioni della LIPU per sventare un’altra strage di storni in città.

“Una misura per la sicurezza della città e per cercare di diminuire il numero di incidenti. Ma il nostro impegno va oltre. Ci batteremo affinché il divieto venga inserito nel regolamento di polizia urbana della Capitale, così da non dover reiterare ogni anno l’ordinanza”.

