Roma, locale travestito da circolo culturale vendeva bevande alcoliche: sospesa la licenza

Roma – Sotto la parvenza di “circolo culturale” un vero e proprio locale aperto a tutti con somministrazione di bevande alcoliche.

Quando gli agenti della Polizia di Stato, nei giorni di scorsi, hanno controllato un “circolo culturale” della Magliana, hanno trovato all’esterno una fila di persone in attesa di entrare e 2 addetti alla sicurezza – sprovvisti della prescritta autorizzazione prefettizia – che regolavano gli accessi; all’interno vari “clienti”, ignari di essere entrati in un circolo culturale, che consumavano alcolici acquistati nel locale stesso. Gli agenti dell’XI Distretto di PS San Paolo hanno inoltre verificato che gli alcolici venivano somministrati anche ai non-soci senza alcuna autorizzazione, non vi era nessuna indicazione che potesse far capire ai clienti di essere all’interno di un circolo e non veniva emesso nessuno scontrino fiscale.

La Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Roma ha avviato un’istruttoria, al termine della quale il Questore ha adottato un provvedimento di sospensione temporanea della licenza per 7 giorni, notificato alla vigilia di Natale dagli agenti del Distretto San Paolo.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link.