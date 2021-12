Sabaudia, Comune e Caritas in aiuto delle persone in disagio economico

Sabaudia – E’ stata pubblicata il 28 dicembre sull’albo pretorio del Comune di Sabaudia la Determinazione n. 1902 che definisce l’impegno di spesa 2021 relativo al protocollo di intesa con la Caritas per la realizzazione di servizi a favore di persone con disagio economico.

“Preso atto – si legge nel testo del documento – che con deliberazione n.113 del 28.05.2019 la Giunta Comunale ha approvato un protocollo d’intesa da stipulare tra il Comune e l’Associazione di volontariato “Caritas” di Sabaudia che opera nell’interesse della collettività e di cui si riconosce l’alto valore sociale, disponendo di sostenere il servizio di utilità sociale svolto con un contributo determinato in €.10.000,00 annui per il triennio 2019-2021, a rimborso di parte delle spese da questa sostenute e rendicontate;

Considerato che con deliberazione n.52 del 02.04.2020, nell’adozione del piano di misure eccezionali denominato “Sabaudia solidale” finalizzato a contrastare gli effetti dell’emergenza derivante dalla diffusione del contagio da Covid-19, veniva previsto che il protocollo in vigore con la Caritas poteva essere ampliato per la predisposizione di ulteriori ipotesi d’intervento in favore delle fasce deboli della popolazione” il capo settore dei Servizi ai cittadini e del Welfare ha determinato di impegnare la somma di €.10.000,00 del corrente esercizio che presentano sufficiente disponibilità a favore della dell’Associazione di Volontariato “Caritas” di Sabaudia,per la realizzazione di servizi in favore di Immigrati Extracomunitari, fino al mese di dicembre 2021″.

Leggi il testo completo della determina

