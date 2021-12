San Felice Circeo, continuano i lavori per la rete a fibra ottica

San Felice Circeo – L’Amministrazione comunale di San Felice Circeo comunica che, nelle settimane che vanno dal 27/12/2021 al 15/01/2022, per procedere con la progettazione esecutiva che Open Fiber sta eseguendo per l’implementazione della rete a fibra ottica, personale del gruppo BSQ Srl eseguirà un’attività di censimento delle unità abitative presenti nel Comune di San Felice Circeo.

Il censimento ha lo scopo di rilevare la posizione geo-referenziata dei numeri civici e non coinvolge in alcun modo i cittadini e l’Amministrazione Comunale. Saranno effettuate anche delle verifiche di pervietà per l’eventuale utilizzo dell’illuminazione pubblica o di infrastrutture comunali utili.

Il personale sarà riconoscibile da giubbetti ad alta visibilità e il tesserino di riconoscimento aziendale.

