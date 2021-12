Tavolini e dehors in strada: dal Campidoglio “ok” alla proroga fino a marzo 2022

Roma – Approvata la mozione presentata dalla maggioranza per la proroga dell’occupazione di suolo pubblico fino a marzo 2022.

“Oggi l’Aula ha approvato la nostra mozione – si legge in una nota del presidente della Commissione Capitolina Attività Produttive, Andrea Alemanni -, già presentata in Commissione Attività Produttive, che impegna l’Amministrazione a prorogare le misure straordinarie e transitorie sull’occupazione di suolo pubblico delle attività commerciali fino alla scadenza indicate dalla legge di Bilancio 2022 e dal premier Draghi, quindi fino a marzo del prossimo anno”.

“L’impegno – prosegue – è dare certezza al sistema di autorizzazioni delle Osp. Per questo fin d’ora, come maggioranza, inizieremo a lavorare per superare il regime transitorio e affrontare il tema dei controlli Questo impegno, come indicato nella mozione, sarà affiancato dalla richiesta di maggiori risorse da destinare alle rimozioni delle occupazioni irregolari e abusive sul territorio”.

